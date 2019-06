Riva Ligure comune riciclone: raggiunge oltre l’80% di differenziata

Riva Ligure. “Grazie al servizio di raccolta dei rifiuti entrato in vigore ormai più di un anno fa – racconta il rieletto sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra - il comune di Riva Ligure ha raggiunto percentuali altissime di differenziata, oltre l’80%, diventando uno dei comuni ricicloni della Regione Liguria. Nonostante questo importante risultato, tuttavia, possiamo ancora migliorare - prosegue -soprattutto nella gestione dell’umido, che non deve assolutamente arrivare in discarica ma che deve esser conferito correttamente, secondo le modalità del servizio e sempre con appositi sacchetti biocompostabili”.

Per chi avesse i requisiti giusti, è possibile fare domanda in Comune per richiedere una compostiera ed attivare così il compostaggio domestico, un’importante pratica, presa in prestito dalla Natura, per trasformare scarti di cibo e residui di potature e di piante in concime per fiori ed ortaggi.

“Oltre a fornire gratuitamente a tutti i cittadini che ne hanno fatto richiesta una compostiera – continua il vicesindaco con delega all’Ambiente Franco Nuvoloni – stiamo organizzando un corso di compostaggio domestico, aperto all’intera cittadinanza e rivolto, in particolare a coloro che hanno già richiesto l’iscrizione all’Albo dei compostatori. Il corso - conclude - è finalizzato all’approfondimento delle modalità da seguire per effettuare correttamente il compostaggio domestico, destinato alla riduzione dei rifiuti organici avviati a trattamento tramite il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani”.

Il corso, curato da Mario Casella, direttore del Centro di Formazione Professionale G. Pastore di Imperia, sarà aperto anche a chi fosse solo curioso di capire la pratica del compostaggio domestico e si terrà giovedì 27 giugno 2019 alle ore 18.00 presso la Sala Consiliare del Municipio.