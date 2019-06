Rari Nantes Imperia, i risultati settimanali delle squadre giovanili

Imperia. Oltre alle bravissime under 19 che hanno disputato le semifinali nazionali tra Prato e Firenze, sono scese in acqua altre tre formazioni giovanili della Rari Nantes Imperia.

La compagine under 15 in rosa ha battuto Lerici Sport 23-6, trascinata da Rosta e Iazzetta entrambe con sei reti a testa. Concludendo la stagione nel migliore dei modi.

Tra i maschi, bella vittoria degli under 13 di Rosso e Rocchi che proseguono la marcia superando la Rari Nantes Camogli a domicilio col punteggio 5-8. Nella sfida casalinga, invece, gli under 17 di Gerbò cedono 11-14 all’Andrea Doria, in una partita molto spigolosa.