Iniziato ieri sera il “Raimondi bis” a Ranzo: nel piccolo centro della Valle Arroscia, si è riunito per la seduta d’insediamento il consiglio comunale, eletto nella tornata del 26 maggio scorso.

Oltre agli adempimenti connessi all’avvio del mandato – convalida degli eletti, giuramento del Sindaco, nomina della Commissione Elettorale e di quella per l’aggiornamento dell’albo giudici popolari – il primo cittadino ha illustrato le linee programmatiche per il proprio quinquennio, comunicato la nomina dei componenti la giunta comunale e si è proceduto all’elezione del rappresentante del Comune di Ranzo nel Consiglio dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia

“L’obiettivo primario del percorso che iniziamo oggi - dice Raimondi – è quello anzitutto di garantire le funzioni amministrative essenziali di presidio del territorio, di erogazione dei servizi ai cittadini, che sono il compito precipuo attribuito dell’ordinamento al livello comunale”.

“I dossier sul tavolo sono molteplici- prosegue il Sindaco di Ranzo - e c’è bisogno di un impegno costante da parte di tutti, a partire da me, per stare da protagonisti nelle sfide che attendono i piccoli comune come Ranzo; ai miei compagni di viaggio ho detto che ognuno di loro deve sentirsi corresponsabile e chiamato a portare il proprio contributo”.

Quindi Raimondi illustra la Giunta- composta, per legge, nei Comuni come Ranzo di due membri oltre il Sindaco- che lo accompagnerà nei prossimi cinque anni: “il Vice Sindaco- dice- è Ugo Olmo, che avrà la delega ai Lavori Pubblici, un settore di cruciale importanza per una realtà come la nostra, con circa tredici chilometri di strade comunali, con sedici acquedotti a servizio delle ventidue borgate; insieme a lui, Gianni Simondo, Assessore che si occuperà di Ambiente, in un momento importante per Ranzo, che ha iniziato poco più di un mese fa la raccolta differenziata “porta a porta”.

“Entrambi - spiega Raimondi – hanno già esperienza amministrativa alle spalle- Olmo è al terzo mandato, Simondo al secondo- e riescono a garantire una buona disponibilità di tempo da dedicare agli ambiti loro affidati”.

“A rappresentare il Comune di Ranzo nel Consiglio dell’Unione dei Comuni, di cui il Sindaco Piero Raimondi è Vice Presidente, sarà il ventisettenne Marco Rovere: “credo molto nell’Unione dei Comuni- afferma Raimondi – perché ritengo che il futuro, per i piccoli Comuni, sia in queste forme associative in cui possono condividere esperienze, prospettive, risorse e sono lieto che il Consiglio Comunale abbia accolto questa mia proposta: si tratta di un giovane molto stimato in paese, che sono sicuro sarà di grande aiuto portando competenza ed entusiasmo nella nostra Valle; a Ranzo e nell’Unione collaborerà con me anche per quanto riguarda affari legali e generali, relazioni istituzionali, cultura, comunicazione”.