Pubblicato bando di concorso per case popolari a Sanremo, Badalucco, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare e Taggia

Imperia. Buone notizie per chi, persona singola o famiglia, versa in una situazione di indigenza e non può permettersi l’affitto ne tanto meno l’acquisto di un alloggio.

A.R.T.E. (Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia) della provincia di Imperia ha indetto un bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, quelle che una volta si chiamavano “case popolari”. I Comuni interessati sono quelli di Sanremo, Badalucco, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare e Taggia.

CLICCA QUI per avere informazioni più dettagliate sul bando di concorso. CLICCA QUI per scaricare il modulo di domanda per partecipare al bando.