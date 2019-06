Primo consiglio comunale a Vallebona: la nuova amministrazione Guglielmi si presenta ai cittadini

Vallebona. Giovedì 13 giugno, alle 18.30, si terrà, presso la Sala Consiliare di via del Municipio 3, la prima seduta del nuovo consiglio comunale del paese, formatosi dopo le ultime elezioni amministrative.

All‘ordine del giorno l’insediamento del consiglio comunale; il giuramento del Sindaco; la nomina della Giunta comunale e del Vicesindaco; comunicazione degli incarichi conferiti ai consiglieri comunali, della costituzione del gruppo consiliare e nomina dei capogruppo; la presentazione del Sindaco al consiglio delle linee programmatiche di mandato; nomina della commissione elettorale comunale; nomina della commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari e la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i comuni di Dolceacqua e Vallebona.

«Domani sera ci sarà il primo consiglio comunale durante il quale verrà nominata la nuova Giunta – a dirlo è Roberta Guglielmi, rieletta per il terzo mandato alla guida del paese - Igrid Marchot resta vicesindaco, mentre Alessandro Lantero mantiene il suo ruolo di assessore visto che si è dimostrata una figura fondamentale». Dopo il consiglio comunale seguirà un “cin cin” augurale in piazza XX Settembre. La comunità è cordialmente invitata.