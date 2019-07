Prende il via “Sanremo Beach Soccer 3 Vs 3″, i 2007 della Sanremese scendono in campo per una partita di apertura

Sanremo. Oggi pomeriggio, a partire dalle 18, al K-Beach Club, prende il via la terza edizione del torneo Sanremo Beach Soccer 3 Vs 3, ideato e organizzato da Fabio Varesio e Alessandro Lupico.

Le squadre sono formate da un minimo di 4 a un massimo di 6 elementi. Le partite si svolgono in due tempi di dieci minuti e la prima fase a gironi prevede in calendario un minimo di tre incontri.

La finale è prevista per sabato 6 luglio. Ci saranno premi per le prime tre squadre classificate, per il miglior portiere, il miglior giocatore, il capocannoniere e per chi avrà realizzato il gol più bello. La manifestazione è organizzata in collaborazione con la Sanremese Calcio.

Alle 17.30, prima del calcio d’inizio del torneo, ci sarà una partita di apertura tra i ragazzi “2007” biancoazzurri. Alla kermesse parteciperà anche una rappresentativa degli allenatori del nostro settore giovanile. «Buon Sanremo Beach Soccer 2019 a tutti i partecipanti, allora, e buon divertimento al pubblico che in questi giorni affollerà certamente la spiaggia del K-Beach Club. E che vinca il migliore!» – fanno sapere gli organizzatori.