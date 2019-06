Poznan Open, il sanremese Mager vince contro Baldi

Sanremo. Il sanremese Gianluca Mager vince la partita contro il connazionale Filippo Baldi al Poznan Open

Dopo aver battuto il belga Christopher Heyman nei sedicesimi di finale nel singolo maschile, oggi negli ottavi ha messo ko in due set l’avversario italiano con un punteggio di 6-1 6-1.

Nel pomeriggio, alle 15.50, il giovane tennista dovrà scendere nuovamente in campo per affrontare nel doppio maschile, insieme a Simone Bolelli, per affrontare la coppia formata da Florin Mergea e Michal Dembek per i quarti di finale.