Imperia. Positiva la partecipazione del Caramagna al secondo torneo di Priola che si è svolto nella giornata di ieri nel locale palasport. Due le formazioni: categoria Juniores (terza classificata) e Under 13 (seconda).

Il torneo ha impegnato i partecipanti per tutta la giornata in una durissima maratona di partite conclusasi con la premiazione alle 19:30. Le partite si sono susseguite sui due campi appositamente allestiti sotto gli occhi di un numeroso e chiassoso pubblico. Il livello di gioco è stato molto alto e le squadre impegnate sono spesso dovute ricorrere al tie-break per vedere un vincitore, questo il motivo del protrarsi fino a tarda sera. Ottima anche quest’anno l’organizzazione da parte della società Alto Tanaro.

Dice Gianluca Melchiorre, coach del Caramagna Juniores: «Soddisfattissimo della prestazione delle mie ragazze che hanno giocato al meglio delle loro capacità confrontandosi con avversari di alto livello dando vita a gare mozzafiato che hanno appassionato il pubblico e spesso si sono risolte all’ultimo punto: delle vere e proprie battaglie in cui hanno dimostrato tutta la loro tenacia e spirito di squadra».

Questa la formazione: Michela Superno Cap e Miruna Nistorica, palleggiatori; Alessia Cozminca e Savchuk Anna, centrali; Ye Wei e Irene Elena, bande; Nicole Campione, libero.