Sanremo. In sordina, nonostante la mole del progetto, sono iniziati da circa una settimana i lavori di sopraelevazione della diga foreanea di Portosole. Un’opera monumentale, attesa da tempo, alla quale sta lavorando il consorzio tra imprese denominato Reber, con sede a Bergano, e del quale fanno parte sei ditte specializzate.

Come si può vedere dalle immagini, tutto il perimetro del molo lungo che verrà alzato di due metri e mezzo, è stato scavato e traslato verso mare, per lasciare spazio ai conglomerati di cimento che serviranno per rinforzare alla base la barriera anti onde.

L’intervento, da cronoprogramma, dovrebbe terminare entro la seconda metà di settembre. Quel che è certo è che non poteva più essere rimandato, alla luce dei danni arrecati alla stessa struttura e alle imbarcazioni attraccate durante la mareggiata dello scorso ottobre.

A coordinare la progettazione e la realizzazione dell’opera è lo studio dell’ingegner Stefano Puppo (membro della prima ora del Gruppo dei 100). L’importo dell’appalto è di 4 milioni e 800 mila euro.

L’investimento si è sbloccato successivamente al recente ingresso nella società Portosole S.r.l. della nuova governance facente capo al colosso finanziario Reuben Brothers.