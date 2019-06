Pontedassio, ladri alle Opere parrocchiali: rubati cibo e bevande ma locale danneggiato

Pontedassio. Furto all’interno delle Opere parrocchiali del centro della valle Impero.

Ad accorgersene è stato il parroco di Santa Margherita Vergine e Martire, don Mario Boschetti che scrive sulla pagina Facebook: «Nel pomeriggio di ieri, dopo il termine delle lezioni e prima delle 20, qualche ignoto si è recato presso le Opere Parrocchiali, scassinando una porta laterale e mettendo a soqquadro il salone. Purtroppo non pago di aver svaligiato l’armadio di qualche cibaria avanzata dalle feste, ha pure rovesciato bottiglie di bibite per terra, macchiando muri e pavimento e vandalizzando il locale. Per questo ho provveduto ad allertare le forze dell’ordine e nelle prossime ore a sporgere regolare denuncia, vista la gravità del fatto. Nei prossimi giorni il salone e il bagno del piano terra non saranno fruibili. Dopo tanti sforzi per rendere sempre più accogliente la struttura devo ammettere che ne sono profondamente deluso e amareggiato».

Don Mario sporgerà denuncia ai carabinieri di Imperia.