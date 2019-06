Pompeiana. Sabato 1 giugno, un gruppo di docenti dell’istituto Amoretti di Imperia, con un gruppo di ragazzi della 3°A linguistico ed alcuni soci dell’associazione Praugrande di Pompeiana, si sono incontrati in località San Bernardo, nel SIC di Pompeiana, per portare a termine un progetto iniziato da tempo: dotare il Sic di pannelli divulgativi completi ed approfonditi che descrivano la bellezza della sua natura ed i sentieri che lo attraversano.

L’attività, realizzata dai ragazzi del liceo seguiti dai loro docenti e dai soci dell’associazione Praugrande, è soltanto una piccola parte di un progetto più ampio portato avanti da due anni dall”I.I.S “Amoretti”. Si tratta del progetto Erasmus KA2 Sites of Community Interest. In prima linea appunto l’I.I.S. liceo linguistico scienze umane Amoretti e artistico di Imperia, quale scuola coordinatrice, in partenariato con la Olsvikåsen videregående skole di Bergen in Norvegia e la Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych di Kamienna Gora in Polonia.

Il progetto ha coinvolto fisicamente 22 studenti per nazione che sono stati impegnati in studi e ricerche sul “campo”, in quanto hanno lavorato direttamente nei Siti di Interesse Comunitario individuati in Italia, Norvegia e Polonia. Gli studenti italiani hanno ospitato i partner Polacchi e Norvegesi rispettivamente nel corso del 2018 e 2019, e a loro volta sono stati ospiti in Norvegia e Polonia.

I ragazzi sono stati impegnati in attività di ricerca di vario tipo come monitoraggi floristici e faunistici, studio degli habitat e delle specie che li ospitano, problematiche di conservazione e inquinamento. Per quanto riguarda l’Italia è stato scelto come SIC di riferimento proprio quello di Pompeiana, in cui ragazzi italiani, polacchi e norvegesi si sono confrontati eseguendo studi e monitoraggi. E come lascito tangibile di questa collaborazione hanno realizzato due magnifici pannelli, uno sulle caratteristiche generali del SIC ed uno sugli itinerari escursionistici, installati proprio ieri con i soci dell’Associazione Praugrande.

A conclusione di questo lungo e importante progetto si terrà una mostra fotografica aperta al pubblico nella biblioteca comunale di Imperia. L’inaugurazione della mostra sarà giovedì 6 giugno alle 10,30.

Gli orari saranno: giovedì 6 e venerdì 7 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato 8 dalle 10 alle 13.