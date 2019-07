Pole position per il monegasco Charles Leclerc al Gp d’Austria

Monaco. Il monegasco Charles Leclerc conquista la pole position in Austria.

Il giovane pilota ieri ha tagliato il traguardo per primo, davanti a Lewis Hamilton e Max Verstappen, con un tempo di 1:03.003. Nelle qualifiche il monegasco incanta tutti centrando anche il nuovo record della pista. Entusiasta il team di maranello che su Twitter ha celebrato il sabato di Charles con la frase «From the desert to the mountains… He’s done it again!», riferendosi alla sua prima pole ottenuta mesi fa a Sakhir.

From the desert to the mountains… He’s done it again! ⚡

It’s POLE for @Charles_Leclerc

What a lap #essereFerrari #AustrianGP pic.twitter.com/slbOxbv8qO — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) June 29, 2019

Oggi pomeriggio Leclerc partirà per primo in una gara che si preannuncia davvero interessante.