Taggia. Si è concluso il torneo Canestrello organizzato dall’Olimpia Basket Taggia che ha visto la partecipazione di 8 squadre più di 120 atleti con un centinaio di accompagnatori e allenatori.

Grande successo e ottima organizzazione per i tre giorni di gare intense ed entusiasmanti. Hanno partecipato, oltre ai padroni di casa dell’ Olimpia Taggia, l’Eteila Aosta, Auxilium Collegno, Montemurlo Basket, My Basket Genova, Conte Verde Rivoli, San Mamolo Bologna e Olimpo Alba.

Nella giornata di domenica si sono svolte le finali che hanno visto impegnate per il terzo e quarto posto le squadre del San Mamolo vincente sull’Olimpo Alba e per il primo e secondo l’Auxilium Collegno vincente sull’Olimpia Taggia. La finale è stata combattuta a avvincente e ha visto soccombere i padroni di casa solo per la grande differenza fisica.

Al termine sono state premiate tutte le squadre e i migliori 5 giocatori del torneo: Giovanni Frontero dell’Olimpia

Taggia, Andrea Lo Monaco del Monte Murlo, Mirko Cacciabue del My Basket, Riesco Michele del San Mamolo e come miglior giocatrice di tutto il Torneo Elisa Pasero dell’Auxilium Collegno, atleta con caratteristiche veramente interessanti. Premio Fair Play, in ricordo di Luca Valle, alla squadra Conte Verde Rivoli.

Tre giorni all’insegna dello sport, della tradizione locale e dell’amicizia con la certezza di potersi rivedere il prossimo anno con un’altra edizione del torneo Canestrello sempre più interessante. La dirigenza dell’Olimpia Basket ringrazia tutti i genitori che hanno aiutato nell’organizzazione, il Comune di Taggia e le società del Bki Imperia e Blue basket Diano Marina per il sostegno logistico.