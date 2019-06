Pigna, censimento Fai 2019 “I Luoghi del Cuore”: targa commemorativa per il Ponte sul Rio Carne

Pigna. Sabato 15 giugno alle 10, presso il ponte romanico sul Rio Carne, verrà inaugurata la targa commemorativa del risultato ottenuto alla 9^ edizione del censimento Fai 2019 “I Luoghi del Cuore”.

Per l’Associazione “Gli Amici del Rio Carne”, l’iniziativa sarà anche un’occasione per ringraziare le 4.549 persone che hanno votato il Ponte sul Rio Carne come Luogo del Cuore.