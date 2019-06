Per l’estate 2019 Diano Marina raddoppia le rassegne dedicate ai bambini

Diano Marina. E’, come tradizione, “La Baby Dance di Fortunello e Marbella”, divertente e coinvolgente spettacolo, ad aprire il 27 giugno, la rassegna Giovedì Bimbi, che da sette anni tiene banco, con grande successo, nel programma estivo di Diano Marina.

L’appuntamento per tutti i giovanissimi, è, ancora una volta, in piazza Martiri della Libertà (piazza del Comune), a partire dalle 21.30, con una serata incentrata su musica, ballo e giochi, ad ingresso libero, come le altre nove che seguiranno in tutti i giovedì di luglio ed agosto.

Queste le prossime date ed i relativi spettacoli, organizzati, per conto del Comune di Diano Marina,

da Fem Spettacoli, nell’ambito di Giovedì Bimbi. La location è sempre quella di piazza Martiri della

Libertà.

4 luglio: Karen Show (spettacolo comico) – ore 21.30

11 luglio: Oniveres e Sharon (magie, fachirismo e grandi illusioni) – ore 21.30

18 luglio: Il magico mondo del Circo (equilibristi, clown e fachirismo) – ore 21.30

25 luglio: Festa del Bambino (truccabimbi, trampoliere itinerante, zucchero filato, Fluffy Puppets,

spettacolo del mago Gaspar) – ore 20

1 agosto: Diego Donadonibus (spettacolo acrobatico su due ruote) – ore 21.30

8 agosto: Shezan (il genio impossibile, mangiaspade) – ore 21.30

15 agosto: le Cirque du Chef (acrobazie di un bizzarro cuoco) – ore 21.30

22 agosto: Festa del Bambino (truccabimbi, trampoliere itinerante, zucchero filato, laboratori pazzi di pupazzi con Fluffy Puppets, spettacolo di bolle di sapone, spettacolo di clownerie con Lello Clown) – ore 20

29 agosto: La Baby Dance di Fortunello e Marbella – ore 21.30

A Giovedì Bimbi si aggiunge, per l’estate 2019, una nuova rassegna, Diano for Kids, con tre appuntamenti – da non perdere – a luglio (di martedì) e altrettanti ad agosto (alla domenica), presso l’area spettacoli del Molo delle Tartarughe. Una produzione nazionale, legata ai personaggi dei cartoni animati, che si annuncia di grande richiamo per i giovanissimi. Sei serate (con

una prima parte di intrattenimento e laboratori e una seconda parte riservata allo spettacolo) dedicate a tutta la famiglia: magia, avventura, sorprese ed emozioni.

Queste le date e i relativi temi. Orario: dalle 19 alle 23, ingresso libero.

martedì 2 luglio: My Little Pony (una serata di magia con Rainbow Dash e Pinkie Pie)

martedì 9 luglio: Power Rangers (un’avventura da supereroi con i Power Rangers)

martedì 23 luglio: Tea My Sisters (dalle storie di Tea Stilton, più che amiche… sorelle)

domenica 11 agosto: Care Bears (un arcobaleno di abbracci con gli orsetti del cuore)

domenica 18 agosto: Dragonball (una serata da Super Sayan con Son Goku e Vegeta)

domenica 25 agosto: My Little Pony (i My Little Pony tornano con una festa “Ponica”)

Per maggiori informazioni:

– Ufficio Iat – via Genala – aperto tutti i giorni sino a fine settembre dalle ore 9 alle 19

– Sito turistico del Comune: turismo.dianomarina.gov.it