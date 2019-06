Luca Santucci del Moto Club Sanremo alla penultima prova del Campionato Italiano Fmi Regolarità d’Epoca

Sanremo. Luca Santucci del Moto Club Sanremo parteciperà nel fine settimana a Valfornace alla sesta e penultima prova del Campionato Italiano Fmi Regolarità d’Epoca.

Prevede un percorso bello, impegnativo e selettivo che sarà accompagnato, tanto per rendere le cose più difficili, da un caldo che non risparmierà niente e nessuno. Il percorso misurerà 40 chilometri con due prove speciali, un cross test subito a ridosso della partenza, e un enduro test immediatamente dopo il primo C.O. Tre i giri complessivi con la partenza prevista per le 9 di domenica 30 giugno. Le operazioni preliminari si apriranno alle 8,30 e proseguiranno fino a 12,30 per riprendere poi alle 14 e terminare alle 17,30 agli impianti sportivi di Valfornace. Al termine il consueto briefing con il track inspector, Stefano Passeri, al Palazzetto dello Sport a cui seguirà un aperitivo a base di prodotti tipici come i vincisgrassi, il ciauscolo e un originale cocktail Varnelli.

Il sanremese Luca Santucci al momento è in terza posizione in classifica con 51 punti.