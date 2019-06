Parcheggi dell’ospedale di Imperia a pagamento, le dichiarazioni di Potere al popolo e Partito della rifondazione comunista

Imperia. Le dichiarazioni di Potere al popolo e Partito della rifondazione comunista sui parcheggi nei pressi dell’ospedale:

«La scelta del comune di Imperia di istituire a pagamento i parcheggi di Largo Montevecchi presso l’ospedale del capoluogo, nonostante il parziale e ipocrita dietro-front che prevede il (momentaneo) dimezzamento della percentuale prevista inizialmente, rappresenta l’ennesimo ed ultimo in ordine di tempo fatto gravissimo di come l’amministrazione Scajola si ponga nei confronti dei lavoratori e dei cittadini che per necessità di servizio o di visite, cure o semplicemente per stare accanto ai propri familiari, sono obbligati a sostare nei pressi del nosocomio; obbligati poiché non vi sono servizi pubblici adeguati per permettere loro di non utilizzare l’automobile.

In una società dove sono gratuiti i parcheggi presso i centri commerciali e a pagamento quelli presso gli ospedali, in una città come Imperia dove possedere un’automobile sembra essere una colpa, l’amministrazione Scajola prosegue nella sua politica del centimetro dopo centimetro, una politica basata sulle privatizzazioni come nel recente sviluppo degli asili-nido, una politica che colpisce ancora una volta le fasce più deboli della popolazione.

Naturalmente di tutto ciò non vi era alcuna traccia nel programma elettorale del candidato sindaco Claudio Scajola. Riteniamo che sia doveroso nel caso specifico battersi affinché non vengano istituiti altri parcheggi a pagamento rispetto a quelli già esistenti in zona, spesso inutilizzati come nel caso di quelli all’interno dell’ospedale, a tutela dei lavoratori e dei cittadini che quotidianamente si recano presso l’ospedale di Imperia».