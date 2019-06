Pallapugno, Olio Roi Imperiese dà forfait a Spigno Monferrato

Imperia. Forfait medico della Olio Roi Imperiese a Spigno Monferrato.

A causa dell’infortunio di Parussa, la squadra imperiese non potrà partecipare domani sera alle 21 alla partita contro Araldica Pro Spigno, che si aggiudica così l’incontro 11-0. Nessuna penalizzazione in classifica per i liguri.