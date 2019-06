Pallapugno, i risultati dei campionati giovanili

Imperia. I risultati di sabato 22 giugno dei campionati giovanili di pallapugno:

Allievi Girone A – Seconda ritorno

Murialdo-Araldica Castagnole Lanze rinviata per pioggia/campo impraticabile a giovedì 27 giugno ore 18 a Murialdo

Alta Langa A-Augusto Manzo rinviata per pioggia/campo impraticabile a martedì 2 luglio ore 18 a San Benedetto Belbo

Canalese-Spec 8-4

Allievi Girone B – Seconda ritorno

Peveragno-Centro Incontri 8-2

Speb-Merlese 2-8

Imperiese-San Biagio 4-8

Esordienti Girone A – Seconda ritorno

Don Dagnino-Subalcuneo A 7-1

Esordienti Girone B – Seconda ritorno

Cortemilia A-Canalese rinviata per pioggia/campo impraticabile a martedì 25 giugno ore 17.30 a Cortemilia

Esordienti Girone C – Seconda ritorno

Peveragno C-Virtus Langhe rinviata per pioggia/campo impraticabile a domenica 23 giugno ore 20 a Peveragno

Pulcini Girone A – Seconda ritorno

Canalese-Ricca rinviata per pioggia/campo impraticabile a lunedì 24 giugno ore 18 a Canale

Pulcini Girone B – Seconda ritorno

Taggese-San Biagio 3-7

Promozionali Girone C – Seconda giornata a Cuneo

Pro Paschese A-Pro Paschese B rinviata per pioggia/campo impraticabile

Subalcuneo A-Subalcuneo B rinviata per pioggia/campo impraticabile

Pro Paschese A-Subalcuneo A rinviata per pioggia/campo impraticabile

Pro Paschese B-Subalcuneo B rinviata per pioggia/campo impraticabile

Pro Paschese A-Subalcuneo B rinviata per pioggia/campo impraticabile

Pro Paschese B-Subalcuneo A rinviata per pioggia/campo impraticabile

Promozionali Girone D – Seconda giornata a Gottasecca

Pieve di Teco-Tavole 5-4

Gottasecca-Pro Spigno sospesa per pioggia sul 2-0 e riprenderà con tutte le altre partite del quadrangolare mercoledì 3 luglio ore 19.30.