Palasalute, Giuseppe Trucchi (Semplicemente Bordighera): «Quali servizi verranno ubicati negli edifici?»

Bordighera. Per il prossimo venerdì, il 7 giugno, è stata convocata in Comune un’importante commissione consigliare per valutare la possibilità di concedere all’Asl1 il diritto di superficie di un ampio terreno retrostante il civico ospedale per costruire un palasalute.

«Una volta realizzato questo edificio unitamente al corpo centrale ospedaliero e all’altro palasalute posizionato al lato est e in fase di ultimazione verranno messi nella disponibilità del privato che ha vinto la gara d’appalto attuata nel 2018 – fa sapere Giuseppe Trucchi di Semplicemente Bordighera – In linea di principio riteniamo utile concedere all’Asl la possibilità di costruire ma ci riserviamo di chiedere con forza quali servizi verranno ubicati negli edifici in questione e con quali precise modalità verranno gestiti dal privato.

Coglieremo anche l’occasione per segnalare alla maggioranza che governa Bordighera la necessità di una azione congiunta rivolta verso le autorità sanitarie regionali tesa a evidenziare le gravi criticità esistenti nel distretto sanitario di Ventimiglia e Bordighera, da sempre tra i più in difficoltà nel panorama dei distretti sanitari liguri. Elenchiamo qui di seguito quelle che consideriamo difficoltà da risolvere in tempi celeri.

Urge definire la tempistica dell’inizio della attività dei privati a Bordighera per evitare la attuale situazione di limbo (personale che va in pensione non sostituito, servizi ridotti, ansia dei dipendenti ospedalieri riguardo al loro futuro). Occorre potenziare i servizi territoriali che sono frammentati in molte sedi e si stanno impoverendo per il personale che va in pensione e che non viene sostituito (esempio distretto di Ventimiglia ove sono presenti molteplici criticità).

Sarà necessario riflettere,visto che la sede già prevista a Bordighera per i servizi territoriali sarà messa a disposizione del privato, anche sulla utilità di individuare finalmente anche per il nostro distretto sanitario un Palasalute per i servizi territoriali (centro prelievi, ADI, consultorio, riabilitazione, centro salute mentale ecc.) sulla falsariga di quanto già da tempo esiste a Sanremo e Imperia. Speriamo vivamente che il Distretto Sanitario di Bordighera e Ventimiglia abbia finalmente strutture adeguate» – afferma Giuseppe Trucchi di Semplicemente Bordighera.