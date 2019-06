Ottimi risultati per l’Asd Niche Imperia nella gara nazionale di Biella

Imperia. Sabato e domenica scorsi l’Associazione Sportiva Dilettantistica Niche di Imperia ha partecipato a Biella alle gare di ginnastica artistica PGS che riguardavano tre differenti competizioni: le finali nazionali delle categorie Promozionali, il trofeo delle Regioni e le gare di specialità.

Sono stati oltre 900 i partecipanti in gara e la Niche ha schierato ben 36 delle proprie atlete, tra le quali molte

bambine piccole alla loro prima esperienza a questi livelli e davanti ad un pubblico davvero numeroso. I risultati

conseguiti, con ben 15 podi, sono stati davvero soddisfacenti.

Nelle finali Promo spiccano i risultati di Natalia Motosso ed Eleonora Giordano che, nella categoria under Promo, si sono laureate campionessa e vice campionessa nazionale oltre a classificarsi rispettivamente prima e seconda a corpo libero e seconda e prima a trave (Eleonora anche seconda a trampolino).

Agnese Marino ha completato la tripletta a trave classificandosi al terzo posto (quarta in classifica generale). Nella categoria propaganda Beatrice Rescigno si è piazzata terza assoluta, prima a trampolino e seconda a corpo libero. Le atlete agoniste che hanno ottenuto i migliori risultati ai recenti campionati Nazionali di Lignano Sabbiadoro sono state chiamate a rappresentare le proprie regioni nell’omonimo trofeo.

Per la Liguria hanno concorso cinque atlete della Niche: nel programma over A2 Vittoria Picerno che in squadra

con le sue corregionali ha conquistato il quarto posto, in senior B2 Agnese Serena (Liguria seconda classificata), in over B2 Camilla Agnese (quarte classificate) ed in mini C Benedetta Pignone e Sara Palagi.

Infine il sodalizio imperiese ha partecipato anche al campionato di specialità che prevede l’esecuzione di un attrezzo nel programma superiore a quello di appartenenza dell’atleta. Anche qui risultati di prestigio: in A1 Vittoria Picerno seconda a corpo libero, in B1 Camilla Agnese quarta a trave, in C Lucia Rollino prima a corpo libero e Pignone Benedetta seconda a volteggio.

«Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti – afferma il presidente dell’associazione Ludovico Ramella – abbiamo ampi margini di miglioramento e certamente avere la disponibilità di una nuova palestra come quella che abbiamo inaugurato a gennaio (sita in via Argine Destro n. 565) specializzata e dotata di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento di tutti gli attrezzi della ginnastica artistica (trave, corpo libero, volteggio, parallele), mette le atlete nelle migliori condizioni per allenarsi al meglio e per esprimere tutte le proprie potenzialità».

I prossimi impegni dell’Associazione sono il saggio di fine anno previsto per sabato prossimo 8 giugno al Palazzetto dello sport e l’esibizione presso la Festa di San Giovanni il giorno 13 giugno.