Ranzo. In Croazia, Crikvenica, il 1 giugno si è svolto il 3° Crikvenica World Open Savate Assaut, prestigiosissima gara, ormai al suo terzo evento, aperta ai rappresentanti delle Scuole di Savate di tutte le nazioni.

Nella ridente e graziosa località sul mare, splendido palcoscenico adatto ad un evento di tale rilievo organizzato magistralmente da Ivica e Jasmina Manestar, che hanno accolto eccellentemente le rappresentative delle nazioni partecipanti, vi era anche la squadra azzurra di Savate F.I.KBMS-Coni, gli atleti partecipanti hanno avuto un’occasione non solo sportiva.

La Nazionale italiana composta da 14 atleti nelle varie categorie di peso e di età ha ottenuto un ottimo palmares: tutti gli atleti sono saliti sul podio, composto da 5 medaglie d’oro, 5 medaglie d’argento e 4 medaglie di bronzo. Fanno parte della Nazionale anche le atlete dell’Ecole de Savate et Ranzo-Do Chausson de Rue di Ranzo del M° Luigi Alessandri che in quest’occasione era presente anche in veste di dirigente del settore Savate nazionale.

Su quattordici atleti azzurri ben sette i convocati dell’Ecole de Savate et Ranzo-Do Chausson de Rue: Giorgia Martini, Daisy Corro, Melissa Gastaldi, Nashanti Corro, Ilaria Lo Iacono, Davide Alessandri della Valle Arroscia e Lisa Andrea Latini di Imperia. Presenti anche i tecnici Stefano Gramegna e Maurizio Corro.

Altissimo il livello tecnico della competizione, ottimi match e grande fair play come tradizione della Savate. Grande il risultato degli atleti dell’ Ecole di Ranzo:

– Ilaria “ Honey” Lo Iacono Medaglia Oro;

– Melissa “Lyssa” Gastaldi Medaglia Oro;

– Daisy “Blue Eyes” Corro Medaglia Oro;

– Nashanti Corro Medaglia Argento;

– Giorgia Martini Medaglia Argento;

– Davide “The Runner” Alessandri Medaglia Bronzo;

– Lisa Andrea “ Cecile” Latini Medaglia Bronzo.

Sommando questi piazzamenti internazionali agli 11 titoli di Campione italiano e ai 6 titoli di Vice Campione italiano 2019 risulta un bilancio, più che positivo per la società imperiese. Grande la soddisfazione dei tecnici dell’Ecole de Savate che vedono coronare con gli ottimi risultati l’impegno profuso nell’insegnamento generato dalla grande passione che anima chi si prodiga nella divulgazione di uno sport vissuto con amore.