Imperia. Si chiude il sipario sulla stagione sportiva 2018-2019 con un ottimo risultato per la squadra del Noi Volley.

La compagine Caramagna Volley-Golfo di Diana-Nova Volley, guidata dai coach Alessandro Toini, Chiara Magni e Giuseppe Bottino ha disputato per la prima volta il campionato under 13 maschile 6 vs 6 Fipav delle provincie di Imperia e Savona.

Capitanata da Tommaso Spera e composta da Andrea Di Falco, Carlo Oberto, Daniele Galletti, Francesco Favero, Francesco Sandonato, Frederick Faviere, Leonardo Di Maio, Riccardo Botto e Simone Lanfranco chiude l’annata sportiva con sette vittorie su dieci partite disputate e 21 set conquistati, giungendo dietro al Carcare, a pari set con l’Albissola Volley e classificandosi come prima compagine della provincia di Imperia nel campionato under 13.

«E’ stato raggiunto un traguardo soddisfacente, frutto della fattiva collaborazione fra le società U.S. Caramagna Volley, Golfo di Diana e Nova Volley, che unendo le forze hanno creato un gruppo di tutto rispetto andando oltre le ottimistiche previsioni ed aspettative di inizio stagione»- commenta Gianni Oberto, segretario U.S. Caramagna Volley.

«Abbiamo dato alla squadra il nome “Noi Volley” cercando di rappresentare il concetto di trait d’union fra più realtà distinte all’insegna di un unico valore condiviso: quello dello sport.

Con i dirigenti del Golfo e del Nova abbiamo creato un progetto volto a dare una prospettiva di ampio respiro ad un gruppo di ragazzi, in maggioranza partiti dalla categoria della palla rilanciata (6-7 anni di età), che anno dopo anno, con entusiasmo ed impegno, stanno facendo insieme un buon percorso di crescita sportiva e personale.

Il nostro intento è quello di poter coinvolgere e fare appassionare i ragazzi, contribuendo a ridare impulso ad un settore, quello maschile, che nella pallavolo nel nostro territorio denota particolare sofferenza soprattutto in termini numerici, portando avanti comunque con la dovuta attenzione anche i programmi avviati sul settore femminile» – dice.