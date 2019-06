Ospedaletti, prende il via l’Orange Enjoy Camp 2019

Ospedaletti. Visto l’enorme successo dell’innovativo camp completamente gratuito, con un format creato e ideato per la prima volta dall’Ospedaletti Calcio che si svolgerà a giugno, il team orange ha voluto pensare alle famiglie anche per il mese di luglio con due settimane di Camp full immersion.

Il Comunale “Ciccio Ozenda “ sarà completamente ha disposizione dei ragazzi dalle 8.30 del mattino alle 18 del pomeriggio dal lunedì al venerdì, il che conferma come la società Ospedaletti sia sempre molto attenta alla formazione dei ragazzi.

L’Orange Enjoy Camp si svolgerà in due distinte settimane, dal 1 al 5 luglio e dal 8 al 12 luglio con la formula del

City Camp con i ragazzi che si presenteranno al centro sportivo muniti solo di scarpette perché al kit da allenamento penserà la società orange, andando incontro alle esigenze economiche delle famiglie non gravandogli ulteriormente sulle spese.

La giornata tipo prevede due allenamenti al giorno con torneo durante la seduta pomeridiana, il pranzo oltre a momenti di svago (mare o piscina), relax ( calciobalilla, passeggiata) e la merenda finale, il tutto sotto la supervisione di allenatori qualificati.

Gli Orange Enjoy Camp che dalla parola stessa si identificano in puro divertimento sono aperti a ragazzi e ragazze dai 2006 ai 2014 al costo di €.130,00 a ragazzo ed è comprensivo dei pasti, della merenda pomeridiana, ingresso in piscina o mare, animazione, foto ricordo e assicurazione medica. Sono previsti diversi sconti e pacchetti per chi partecipa a 2 turni o con un fratello. L’organizzazione è in moto da un paio di mesi, e ci si augura che possa raccogliere l’adesione ed il consenso di molte famiglie che con passione seguono le gesta dei lori piccoli.

«Insegnare calcio ai giovani è un’attività complessa e lo sport necessita sempre più di professionalità a 360 gradi –

dichiarano Stragapede ed Espinal, responsabili tecnici del Camp – L’Ospedaletti è da sempre attenta alla formazione dei tecnici che lavorano e che credono nel lavoro con i giovani. Veicolare cultura sportiva e calcistica è il nostro impegno. Professionisti e professionali in tutti i campi è il nostro modo di insegnare». «Il successo di questo progetto deriva dalla sua formula unica, che combina divertimento, sport, salute».

Tutte le informazioni sull’Orange Enjoy Camp, le quote e la modalità d’iscrizione le potete trovare su: https://www.facebook.com/ospedalettiorange/ oppure telefonando al 349.3953700.