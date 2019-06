Ospedaletti. Un uomo che viaggiava in sella a uno scooter è rimasto ferito in un incidente avvenuto in serata nei pressi del semaforo sull’Aurelia all’incrocio con via XX Settembre.

A ricostruire la dinamica dell’incidente, che vede coinvolto almeno un altro veicolo, sono gli agenti della Stradale, accorsi sul posto insieme al personale sanitario del 118 e un’ambulanza di Ospedaletti Emergenza, che ha trasportato il ferito in codice giallo di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo.

Il traffico è stato deviato sulla strada che costeggia il mare.