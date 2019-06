Ospedaletti, il sindaco convoca la ditta Stirano: pronte sanzioni se non migliora la pulizia del paese

Ospedaletti. Tirare a lucido il paese e ripulirlo da cima a fondo. Questo il proposito principale del neo eletto sindaco Daniele Cimiotti che, passata la campagna elettorale, si trova a tu per tu con i problemi ereditati e la necessità di dare risposte ai propri concittadini a quelli più evidenti: uno su tutti il decoro urbano.

Nei giorni scorsi, a tal proposito, il primo cittadino insieme all’assessore all’ambiente Anna Bregliano hanno convocato i responsabili della ditta Stirano che ha in appalto il servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti, per fare il punto della situazione. Le richieste dell’amministrazione comunale sono semplici: occorre che il capitolato siglato tra l’ente pubblico e l’impresa venga applicato alla lettera, cosa che, a quanto pare, non starebbe accadendo.

I tecnici della Stirano hanno spiegato ai vertici della giunta che la ditta è alle prese con alcuni problemi ai macchinari e si sono fatti garante di una risoluzione in tempi celeri. Dalla prossima settimana, quindi, le vie della Città delle Rose che maggiormente richiedono un intervento – la passeggiata di Corso Regina, via De Medici e la passeggiata a mare -, dovrebbero ricevere un trattamento di favore.

Qualora non si dovessero vedere risultati tangibili, l’amministrazione è pronta a passare alle vie di fatto, sanzionando l’azienda (che mai prima aveva ricevuto ammende dal Comune) per il mancato rispetto delle clausole contrattuali.