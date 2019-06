Open di Francia, Fognini piega Bautista Agut e vola agli ottavi

Taggia. Fabio Fognini ha battuto Roberto Bautista Agut ai sedicesimi di finale dell’Open di Francia.

L’armese sta dando il meglio di sé al Roland Garros 2019, prima ha sconfitto ai 64esimi di finale il connazionale Andreas Seppi, poi ha domato l’argentino Federico Delbonis in quattro set e oggi sulla terra battuta di Parigi ha messo ko in quattro set lo spagnolo testa di serie numero 18 per 7-6, 6-4, 4-6, 6-1.

Una vitoria netta per Fognini che vola virtualmente nei top 10 piazzandosi in nona posizione nel ranking con 2785 punti. Il tennista di Arma di Taggia lunedì dovrà affrontare Alexander Zverev.