Olivetta San Michele, trovato dai vigili del fuoco l’anziano disperso

Olivetta San Michele. I vigili del fuoco di Ventimiglia hanno trovato e portato in salvo l’anziano dato per disperso stamani. L’uomo si trovava a circa due chilometri dal centro di Olivetta, probabilmente si era perso e non riusciva più a tornare a casa da solo. L’anziano, di circa ottant’anni, sta bene, ma verrà accompagnato in ospedale per accertamenti.

Alle ricerche hanno partecipato anche il soccorso alpino, i carabinieri, i volontari della protezione civile, il sindaco Adriano Biancheri e l’assessore Felice Troccoli.