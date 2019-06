Olivetta San Michele, anziano non torna a casa. Scattano le ricerche

Olivetta San Michele. Un uomo di circa ottant’anni, tedesco ma abitante nel piccolo borgo della val Roja, è stato dato per disperso dopo che la moglie non lo ha visto rincasare e ha allertato i soccorsi. Anche perché l’ottantenne soffre di demenza senile e per questo potrebbe essersi perso.

L’anziano sarebbe solito passeggiare nei dintorni del paese. Inizialmente lo hanno cercato i carabinieri. Visto che l’uomo però non si trova, sono stati allertati i volontari della protezione civile.

Alle ricerche hanno preso parte anche il sindaco Adriano Biancheri e l’assessore Felice Troccoli.