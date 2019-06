Ok alla variante del porto di Baia Verde, Ospedaletti per Tutti ringrazia la giunta regionale

Ospedaletti. Il gruppo consigliare Ospedaletti per Tutti torna a ringraziare la giunta regionale e in particolare l’assessore Scajola, per la celerità con cui è stata approvata la variante del PRG, che consentirà di riavviare il Porto Turistico.

Dopo gli incontri pubblici svolti a La Piccola all’inizio dell’anno con i cittadini, nel mese di marzo era stato avviato l’iter alla Regione Liguria che oggi ha dato esito positivo.

Con l’occasione ringraziamo anche il responsabile del servizio, l’architetto Salsi e l’architetto Pulinetti per i numerosi sabati e le serate dedicate a questo progetto.

Grazie a questa procedura il Comune potrà finalmente rifiorire, speriamo, quindi, che lo sviluppo turistico economico possa giovare a tutti gli ospedalettesi.