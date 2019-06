Taggia. «Ci riempie d’orgoglio averlo inaugurato, era un nostro punto del programma elettorale». A dirlo è l’assessore Lucio Cava, parlando in merito al nuovo giardino della scuola dell’infanzia Regina Margherita.

Alla presenza dell’amministrazione comunale con il sindaco Mario Conio in testa, ma soprattutto dei bambini, genitori e insegnanti dell’asilo, in un’atmosfera genuinamente festosa, è stato inaugurato un ampio spazio che comprende anche un orto scolastico.

Non mancano ovviamente i giochi e metà della pavimentazione è in materiale antitrauma, mentre l’altra porzione e in erba sintetica. Dopo il taglio del nastro i piccoli alunni , accompagnati dalla maestra, si sono esibiti in una canzone appositamente scritta per l’evento.

INTERVISTA ALL’ASSESSORE LUCIO CAVA