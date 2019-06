Notte di superlavoro per i sanitari del 118: in aumento i casi di malori per alcool

Imperia. La notte appena trascorsa ha richiesto un grande impegno da parte dei sanitari del 118.

In aumento i casi di malori legati agli alcolici, ma non solo, in coincidenza con la fine delle scuole, le prime feste all’aperto e l’inaugurazione della stagione dei locali della movida.

Molte le ambulanze che sono state inviate da un capo all’altro della provincia per interventi anche se non si registrano, fortunatamente né feriti, né malori di rilevate entità.