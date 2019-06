Imperia. Nuovo appuntamento (ore 16) in Piazza del Duomo a Porto Maurizio per l’edizione straordinaria del “Giraparasio” a cura dello scrittore e storico Enzo Ferrari.

L’iniziativa si colloca nell’ambito delle celebrazioni per i 50 anni del Circolo Parasio presieduto da Giacomo Raineri.

«Come per le precedenti visite -spiega Ferrari – non è il solito GiraParasio. Questa volta ricorderemo gli eventi legati al terremoto del febbraio 1887. Dopo il viaggio via mare con Andrea Doria e il racconto sugli affreschi di Tommaso Carrega all’Oratorio di San Pietro, andiamo avanti nel tempo e giungiamo all’anno 1887. Un mese dopo la disastrosa battaglia di Dogali in Eritrea, un sisma tellurico devastante colpì, infatti, il Ponente, da Albissola a Nizza».

Tappa anche in via Carducci per vedere come si prepara l’Infiorata per la festa del Corpus Domini del giorno dopo.

La visita si conclude con un aperitivo. E’ preferibile prenotare. Per informazioni telefonare al numero 3316992009 (Enzo)