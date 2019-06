“Monet torna in Riviera”, cena speciale con Champagne a Villa Regina Margherita

Bordighera. In occasione di Claude Monet torna in Riviera a Villa Regina Margherita il 21 giugno si terrà una cena speciale con Champagne & C.

Un’apertura straordinaria che prevede l’ingresso alla mostra con visita guidata e cena a buffet sulla terrazza a soli 80 euro. L’ingresso sarà possibile dalle 19.30 alle 20. La prenotazione è obbligatoria al 3889706626.

Ecco il menù previsto per la serata: