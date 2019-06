Monaco. E’ stata inaugurata martedì 25 giugno presso l’accogliente “Maison de France” in 42, rue Grimaldi a Monaco, alla presenza di un buon pubblico di visitatori, l’originale esposizione di Laurent Papillon, docente di arte plastica al liceo “S.Francesco” di Monaco intitolata “Rivage” acronimo di Rive (sponda), Vie (vita), Age (età) e Reve (sogno); ha fatto gli onori di casa la presidente FGFM (Federazione dei Gruppi francesi di Monaco) M.me Michelle Mauduit – Pallanca.

L’esposizione “multimediale” evidenzia 6 tematiche di riflessione e confronto “passage” e “murmures” all’entrata; les “couraux” ( i coralli) e “Godwin” al 1° piano, “regard” ed “echecs” (scacchi) al 2° piano. La mostra resterà aperta al pubblico dei visitatori sino all’11 luglio ( dal lunedì al venerdì) secondo l’orario 9-12 15-18.30.

Nella stessa Maison de France è in programma per venerdì 28 giugno alle 18,30 la conferenza di Yvan Gastaud sul centenario del Trattato di Versailles (28-6-1919). Un evento diplomatico “maggiore” , per una pace “fragile”. Per contatti e adesioni tel. +37793252164 email: maisonfranceamonaco@gmail.com.

(Foto E.Raneri)