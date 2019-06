Monaco, concerto di Marie-France Heckmann al Festival in Tempore Organi

Monaco. Nell’ambito del Festival in Tempore Organi presso la chiesa Sainte-Devote sabato 22 giugno alle 20.30 andrà in scena il concerto di Marie-France Heckmann.

Organista titolare dell’organo storico Silbermann (1781) della chiesa gesuita di Molsheim, Alsazia. Concerto nell’ambito del V ciclo internazionale d’organo “In Tempore Organi”.

Il programma:

1. J.S.Bach:

– Prélude en Mib M BWV 552

– Liebster Jesu BWV 730 et 731

– Sicilienne, transcription de la Sonate en Mib M BWV 1031pour flûte

2. Froberger: Toccata II en ré mineur

3. Buxtehude: Praeludium en sol mineur BuxWV 148

4. Boehm: Vater unser, choral orné

5. Mendelssohn: 3e Sonate en La M

6. Alain: Ballade en mode phrygien

7. Vierne: Berceuse

8. Langlais: Pasticcio

Marie-France Heckmann ha studiato musicologia a Strasburgo, dove ha conseguito il master nel 1996. Contemporaneamente, ha studiato organo dal 1986 con Suzy Schwenkedel alla scuola comunale di musica di Molsheim e nel 1994 nella classe di organo di Jean-Charles Ablitzer alla scuola nazionale di musica di Belfort. Ha ricevuto all’unanimità la medaglia d’oro nel 2002 e si è poi specializzata nella musica antica.

E’ anche insegnante di pianoforte, organo, canto e specialista della formazione musicale per la scuola dell’infanzia Dal 1986 è stata organista al servizio della parrocchia cattolica di Sant’Ulrico a Irmstett e dal 1992 è organista titolare dell’organo Jean-André Silbermann (1781) della chiesa gesuita di Molsheim.

Si è perfezionata durante vari corsi di formazione organistica a Ottrott, Aubenas nell’Ardèche, Saessolsheim, Mariental con Harald Vogel, Michel Bouvard, Jean Boyer, Freddy Eichelberger, Jan Willem Jansen, Michel Chapuis e si è esibita in concerto, da sola e con ensemble vocali.

Dal 2007 è impegnata nella conservazione e promozione dell’organo Silbermann di Molsheim, assumendo la presidenza dell’Associazione degli Amici dell’organo Silbermann, che lavora per questo obiettivo organizzando concerti e visite didattiche per i turisti, sempre con particolare attenzione ai bambini.

L’Associazione In Tempore Organi di Monaco organizza Sabato 22 Giugno prossimo alle ore 20.30, un concerto nell’ambito del V Ciclo Internazionale d’Organo “ In Tempore Organi” ; ospite invitato sarà Marie-FranceHeckmann, organista titolare dello storico organo Silbermann (1781) della chiesa gesuita di Molsheim, in Alsazia

In programma musiche di Johann Sebastian Bach, Buxtehude, Froberger, Bhoem, Mendelsshon, Alain, Langlais, Vierne. Questo concerto fa parte del V ciclo internazionale d’organo “In Tempore Organi”, che si svolge su base mensile al nuovo organo Zanin costruito per la chiesa di Santa Devota di Monaco e offerto nel 2012 dal Comitato residenti italiani a Monaco in occasione del matrimonio di S.A.S. Alberto II, principe di Monaco e la principessa Charlene Wittstock. Direzione artistica: Silvano Rodi.

Il festival ha ottenuto il patrocinio dell’ambasciata italiana a Monaco e sostenuto da KRM Studios di Montecarlo. Ingresso a offerta libera. Parcheggio gratuito sulla piazza Sainte-Dévote. Per maggiori informazioni: +39 347 2736129.

