Molini di Triora, mobilitazione di soccorsi per agricoltore caduto da un muretto a Carpenosa

Molini di Triora. Mobilitazione di soccorsi in zona Cave di Carpenosa nel comune di Molini di Triora.

Si è alzato in volo e ha già raggiunto la zona anche l’elisoccorso Drago di Genova dei vigili del fuoco per prestare i soccorsi a un agricoltore anziano caduto da un muretto in una zona particolarmente impervia.

Presente il personale medico del 118, un equipaggio della Croce Verde di Arma, una squadra dei vigili del fuoco di Sanremo e del nucleo Saf di Imperia. Allertato anche il Soccorso Alpino.

L’uomo è stato elitrasportato in codice rosso all’Ospedale santa Corona di Pietra Ligure