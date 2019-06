Molini di Triora, nel piccolo borgo di Glori un seminario dedicato ai sogni

Molini di Triora. Domenica 7 luglio dalle 9, Glori, il piccolo borgo del comune di Molini di Triora, si immerge nei sogni.

L’associazione dei giovani abitanti del paese (Glori the place to be) organizza un seminario dedicato ai sogni, ai desideri più profondi, alle emozioni che scaturiscono e a come convoglisrli in progetti reali e creativi. Imparare a sognare è una giornata avvolta nella pace degli olivi e dei boschi del Borgo Ligure per riconnetterci coi propri desideri e trasformarli in realtà.

Ritrovo presso l’agriturismo “Gli Ausenda” all 9. Portare pranzo al sacco e materassino da yoga o coperta da campeggio. Il Seminario, o offerta libera terminerà alle 16.30. Per prenotare, maggiori informazioni e il programma completo visitare la pagina Facebook Glori the place to be o contattateci su gloritheplacetobe@gmail.com oppure al 3465343326 Matteo.