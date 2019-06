Mercato settimanale di Arma: riparte il posizionamento alternato dei banchi di via Boselli

Taggia. Chiara Cerri, vicesindaco del comune di Taggia con delega al Commercio comunica che a partire dal 24 giugno 2019 verrà ripristinata lungo il tratto di via Boselli, in via sperimentale, l’alternanza dei banchi del mercato settimanale di Arma del lunedì dal lato mare al lato monte e viceversa.

“Desidero inoltre sottolineare che da diversi mesi, al fine di arrivare ad un riordino generale definitivo del mercato settimanale del lunedì – dichiara il vicesindaco Chiara Cerri – sono iniziati una serie di incontri in sinergia tra l’Ufficio Commercio, il Comando di Polizia Locale e l’Ufficio Lavori Pubblici e le Associazioni di Categoria. Desidero quindi ringraziare la macchina comunale, le Associazioni di Categoria e gli operatori stessi per la collaborazione dimostrata fino ad oggi”.

Il tutto è in fase di continuo studio da parte degli organi competenti in quanto sottende a tematiche complesse che necessitano di approfondimenti di diversa natura.