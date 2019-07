Mercato a Sanremo, Antonino Consiglio di FdI: «Ambulanti costretti a lavorare in mezzo allo sporco»

Sanremo. «Ancora una volta dobbiamo segnalare alcuni problemi che subiscono gli operatori del mercato. Siamo costretti a lavorare in mezzo allo sporco, in condizioni igieniche disagiate, sia noi ambulanti che i clienti.» Cosi interviene ancora una volta Antonino Consiglio di Fratelli d’Italia Sanremo, su quanto rilevato nella tradizionale area di mercato dove si svolge tutti i martedì ed il sabato nella nostra città.

«Le riprese fotografiche sono eloquenti, dimostrano che non vi è sufficiente pulizia e ed igienizzazione della zona. L’area intorno alla Torre Saracena, i muretti, il giardino ed i marciapiedi sono costantemente sporchi e in più vi sono esalazioni maleodoranti provenienti dalle grate poste a pavimento che abbiamo dovuto necessariamente coprire per gli odori sgradevoli.»

«Conclude Consiglio, chiediamo di lavorare in un ambiente sano, consono alle nostre esigenze, a quelle dei clienti ed all’immagine della nostra Città. Il Mercato, nel suo insieme deve essere fruibile non solo dentro l’annonario ma anche fuori, quindi chiediamo un intervento da parte dell’amministrazione che troverà da parte nostra una collaborazione per superare il problema».