Mercatino estivo a Sanremo: viabilità modificata in corso N.Sauro

Sanremo. Nei giorni e negli orari sottoindicati la circolazione stradale sulla carreggiate a mare di corso N. Sauro è

modificata ed integrata come segue, in occasione del mercatino estivo:

Corso N. Sauro – tratto antistante ex Forte di Santa Tecla carreggiata a mare ambo i lati DIVIETO di TRANSITO e di SOSTA con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli dalle ore 17.00 alle ore 24.00 dei giorni 03 – 10 – 17 – 24 – 31 luglio, 07 – 14 – 21 – 28 agosto. Qui l’ordinanza completa