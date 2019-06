Meno di una settimana al via della Rolex Giraglia 2019

Sanremo. Meno di una settimana al via della Regina del Mediterraneo con ben 297 barche iscritte. La classica dell’altura, giunta alla sua 67esima edizione, ripropone l’alternanza dei percorsi come in passato.

Lo Yacht Club Italiano e lo Yacht Club de Monaco, gemellati dal 1996, proprio per rafforzare i rapporti di condivisione degli ideali dello sport della vela, della solidarietà sul mare e dello spirito agonistico, riportano dopo 5 anni l’arrivo della Rolex Giraglia a Monte Carlo.

La Rolex Giraglia è oramai un triangolo perfetto con il primo vertice che parte da Sanremo, per la tradizionale regata di collegamento ‘Italia-Francia’ di circa 60 miglia. Partenza degli scafi allo scoccare della mezzanotte di venerdì 7 giugno. «Siamo felici di festeggiare quest’anno il decimo anniversario della tappa Sanremo-Saint Tropez – afferma Beppe Zaoli, presidente dello Yacht Club Sanremo – che negli anni ha raccolto sempre maggiori consensi, tanto da raggiungere e superare i 100 iscritti.

I partecipanti hanno dimostrato di apprezzare gli eventi sociali organizzati per loro dallo Yacht Club Sanremo, l’aperitivo ostriche e champagne e la partenza a mezzanotte, preceduta da uno spettacolo pirotecnico. È un successo ottenuto grazie all’amicizia e alla collaborazione con lo Yacht Club Italiano, lo Yacht Club de Monaco e la Société Nautique de Saint-Tropez, oltre che naturalmente al fondamentale supporto di Rolex».

La regata è aperta a tutte le imbarcazioni stazzate IRC o ORC/ORC Club con una lunghezza fuori tutto superiore ai 9,14 metri suddivise nei seguenti Gruppi: Gruppo 0 (ORC 0 e IRC 0), con lunghezza superiore ai 18,05 Metri; Gruppo A (ORC A e IRC A): Classi: 0 – 1 – 2; Gruppo B (ORC B e IRC B): Classi: 3 – 4 e Swan One-Design.

Per tutte le classi sono previsti percorsi a bastone nella baia di Saint Tropez e percorsi costieri non superiori alle 35 miglia. Per il Gruppo 0 (Costiere St Tropez) previste un misto di costiere (1 costiera per giorno) e regate a bastone (2 bastoni, massimo due regate al giorno). Per Gruppo A e B previste un massimo di tre regate costiere. Mentre per le flotte degli Swan One-Design previsti un massimo di 2 bastoni per giorno nei campi di regata posti davanti alle spiagge di Pampelonne.

Consistente e in crescita la flotta dei maxi e super yacht, con il primato di lunghezza che per il 2019 è assegnato al grande ketch Marie. Con i suoi 54 metri fuori tutto, questo scafo è il più grande che abbia mai partecipato alla Giraglia.