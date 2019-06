Sanremo. Tre ori per la Canottieri nel Meeting nazionale under 14 svoltosi nel bacino remiero di Genova Prà.

Nelle regate del sabato vittoria per Nicholas Van Kleef nel 7,20 allievi 13 anni e per Alberto Strazzulla nel 7:20 allievi 12 anni. Sfortunata prova per Roberto Strazzulla che nella sua serie del 7:20 ha condotto la regata sino a 30 mt dall’arrivo ma incalzato dal secondo (Can. Candia) é caduto a bagno lasciando i sogni di gloria.

Nelle regate della domenica ampia vittoria nel doppio allievi 12 anni per i gemelli Strazzulla, con Roberto capovoga ed Alberto prodiere, sulla Canottieri Varese. Quarto Nicholas nel singolo allievi C anche a causa di un risentimento tendineo a metà gara. Grande soddisfazione per il Coach Renato Alberti ed il Presidente Sergio Tommasini.