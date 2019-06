Maturità 2019, nominate le commissioni esami nell’Imperiese: tutti i nomi

Imperia. Tra lezioni da terminare e primi ripassi, il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha pubblicato le commissioni della maturità 2019. Il “valzer” dei professori anche quest’anno ha interessato circa un centinaio di docenti, tra licei e istituti tecnici o professionali.

La nomina di presidenti di commissione e commissari segna in’altra tappa di avvicinamento alla prove di giugno. La prima prova scritta, italiano, è in calendario mercoledì 19, a partire dalle ore 08.30. La seconda prova, diversa per ciascun indirizzo di studi, si terrà, invece, giovedì 20. Tante le novità per gli Esami di Stato di quest’anno scolastico. La principale riguarderà la seconda prova scritta, con due materie, in base all’indirizzo di studio. Non ci sarà più il “quizzone”, cioè la prova scritta multidisciplinare, e scomparirà all’orale la tesina. Al suo posto gli studenti dovranno scegliere lo spunto da cui iniziare il colloquio sulla base di tre proposte fatte dalle commissioni esaminatrici.

Ma ecco le commissioni istituto per istituto:

APROSIO – VENTIMIGLIA. III commissione presieduta da Sergio Ausenda (dal Cassini). Classico. Sezione L – commissari esterni: Gelsomini Carla Maria (dal Cassini) – matematica; Giordano Maria Antonietta (dal Viesseux) – lingua e cultura straniera; Pallavicini Maurizio (dal Cassini) – lingua e letteratura italiana. Commisari interni: Alberti Claudio – filosofia; Cotta Alessandra – scienze naturali; Falco Monica lingua e cultura latina e greca. Scientifico. Sezione L – commissari esterni: Giordano Maria Antonietta (dal Viesseux) – lingua e cultura straniera; Milanese Patrizia (dal Cassini) – lingua e letteratura italiana; Pittigliani Laura Luisa (dal Cassini) – scienze naturali. Commissari interni: Fenoglio Lorenza – matematica; Piliarvu Daniela – fisica; Trunzo Giancarlo – filosofia. IV commissione presieduta da Cecchetti Alessandro (dall’Amoretti). Scientifico. Sezione A – commissari esterni: Carli Bianca (dal Ruffini) – scienze naturali; Fiore Ilaria (dal Fermi) – lingua e cultura straniera; Stefania Sandra (dal Cassini) – lingua e letteratura italiana; commissari interni: Lazzari Lucio – disegno e storia dell’arte; Ambrosini Alba – matematica; Balestra Felice – fisica. Sezione B – commissari esterni: come sezione ; commissari interni: Soleri Sandro – filosofia; Gozzi Germana – matematica; Balestra Felice – fisica. Il presidente della V commissione deve essere ancora nominato. Linguistico. Sezione E (Esabac) – commissari esterni: Frontero Pierangela (dall’Amoretti) – lingua e cultura straniera; Mellano Adelia (dal Cassini) – lingua e letteratura italiana; Vivalda Anna Maria (dall’Amoretti) – fisica; commissari interni: Arduino Paola Maria – lingua e cultura straniera; Perrone Ivana – lingua e cultura straniera; Bellan Andrea – storia (in francese). Sezione F (Esabac) – commissari esterni: sono uguali alla sezione E; commissari interni: Gliga Silvia – lingua e cultura straniera ; Ascheri Laura – lingua e cultura straniera; Bellan Andrea – storia (in francese)

CASSINI – SANREMO. I commissione presieduta da Raffaella De Meo (dal Vieusseux). Classico. Sezione A – commissari esterni: Bernardini Elena (dal Viesseux) – lingua e letteratura italiana; Dulbecco Marisa (dal Viesseux) – matematica; Siri Melita (dal Fermi-Molo-Montale) – Lingua e cultura straniera. Commissari interni: Barbieri Franca – lingua e cultura latina e greca; Cavallo Cristina – filosofia; Giuriola Maurizia – storia dell’arte. Sezione B – commissari esterni: gli stessi della Sezione A; commissari interni: Moser Monica – lingua e cultura latina e greca; Di Benedetto Augusto – filosofia; Zinellu Franca – fisica. II commissione presieduta da Consiglio Paola Cristina (dal Cassini). Scientifico. Sezione F – commissari esterni: Cor Bruna (dall’Aprosio) – lingua e cultura straniera; Sorbara Carmela (dall’Aprosio) – scienze naturali; Veneziano Loredana (dall’Aprosio) – lingua e letteratura italiana; commissari interni: Scarella Franca – matematica e fisica; Ansaldi Carlo Mauro – filosofia: De Andreis Daniele – disegno e storia dell’arte. Sezione E (indirizzo Esabac) – commissari esterni: Orsini Elena (dall’Amoretti) – lingua e cultura straniera; Sorbara Carmela (dall’Aprosio) – scienze naturali; Veneziano Lorendana (dall’Aprosio) – lingua e letteratura italiana; commissari interni: Carli Claudia – matematica e fisica; Palmero Beatrice – storia (in francese); De Andreis Daniele – disegno e storia dell’arte. III commissione presieduta da Sergio Maria Conti. Scientifico. Sezione D – commissari esterni: Moraglia Gabriella (dall’Aprosio) – lingua e letteratura italiana; Positano Sergio (dal Fermi-Polo-Montale) – scienze naturali; Romano Raffaella (dal Viesseux) – lingua e cultura straniera; commissari interni: Dutto Vanessa – matematica e fisica; Cima Romano Giuseppe – filosofia; Hernandez Dominguez Maria Dolores – disegno e storia dell’arte. III commissione presieduta da Costanza Antonella (dal Fermi-Polo Montale). Linguistico. Sezione R (indirizzo Esabac) – commissari esterni: Cimbali Paola (dal Vieseux) – fisica; Matino Patrizia (dall’Aprosio) – lingua e cultura straniera; Ramella Anna (dall’Aprosio) – lingua e letteratura italiana; commissari interni: Barbera Annette – lingua e cultura straniera; Grazzi massimo – lingua e cultura straniera; Mazzucchi Paola – storia (in francese). Sezione T (indirizzo Esabac) – commissari esterni: Cimbali Paola (dal Viesseux) – fisica; Matino Patrizia (dall’Aprosio) – lingua e cultura straniera; Ramella Anna (dall’Aprosio) – lingua e letteratura italiana. Commissari interni: Romagnoli Antonella – lingua e cultura straniera; Marchini Tiziana – lingua e cultura straniera; Palmero Beatrice – storia (in francese). IV commissione presieduta da Auricchia Paolo (dal Viesseux). Linguistico. Sezione S (indirizzo Esabac) – commissari esterni: Dumitru Laura Nicoletta (dall’Aprosio) – lingua e cultura straniera; Ghiglione Marco (dall’Aprosio) – fisica; Orengo Davide (dall’Aprosio) – lingua e letteratura italiana. Commissari interni: Gastaldo Silvia – lingua e cultura straniera; Gonzalez Marianela Del Carmen – lingua e cultura straniera; Mazzucchi Paola – storia (in francese). Sezione V: commissari esterni: come sezione S; commissari interni: Scavello Walter – lingua e cultura straniera; Gonzalex Marianela del Carmen – lingua e cultura straniera; Hernandez Dominguez Maria Dolores – storia dell’arte

VIESSEUX – IMPERIA. I commissione presieduta da Patrizia Magnoni (dal Cassini). Classico. Sezione AC – commissari esterni: Corio Carlo (dall’Amoretti) – matematica; Ferrero Daniela (dall’Aprosio) lingua e letteratura italiana; Natta Pietro (dal Ruffini) – lingua e cultura straniera; commissari interni: Berio Milla – lingua e cultura latina e greca; Frassi Chiara – filosofia; Rossati Marco – storia dell’arte. Scientifico. Sezione BS: commissari esterni: Motta Lia (dal Cassini) – lingua e letteratura italiana; Natta Pietro (dal Ruffini) – lingua e cultura straniera; Tribuzio Angela (dal Cassini) – scienze naturali; commissari interni: Quaglia Angelo – matematica; Durante Giorgio – filosofia; Tolomelli Daniela – scienze motorie e sportive. I commissione presieduta da Lanza Tiziana (dal Ruffini). Scientifico. Sezione AS – commissari esterni: Biga Alma (dal Cassini) – lingua e letteratura italiana; Marletta Alessandro Nunzio (dal Cassini) – scienze naturali; Tecco Mariella (dal Colombo) – lingua e cultura straniera; commissari interni: Verda Carlo – matematica e fisica; Badano Claudio – filosofia; Castagneto Giuseppina – disegno e storia dell’arte. Sezione CS – commissari esterni: come sezione AS; commissari interni: Garello Rosanna – matematica; Mandelli Riccardo – filosofia; Castagneto Giuseppina – disegno e storia dell’arte. I commissione presieduta da Gianfranco Gurnari. Scientifico, opzione scienze applicate. Sezione ASA – commissari esterni: Mastella Giuseppe (dal Fermi-Polo-Montale) – scienze naturali; Orsatti Marco (dal Cassini) – lingua e cultura straniera; Sisia Umberto (dal Ruffini) – lingua e letteratura italiana; commissari interni: Bonanno Angelo – matematica e fisica; Baglietto Davide – informatica; Rianna Lidia – disegno e storia dell’arte. Sezione BSA commissari esterni: come sezione ASA; commissari interni: Boselli Leonardo – matematica e fisica; Baglietto Davide – informatica; Rianna Lidia – disegno e storia dell’arte.

RUFFINI – IMPERIA. I commissione presieduta da Marzia Galaverni (dal Cassini). Itaf amministrazione, finanza e marketing. Sezione AFM – commissari esterni: Biamonti Luciana (dal Colombo) – diritto; Caldirola Ilaria (dal Ruffini-Aicardi) – lingua e letteratura italiana; Pillosio Giuseppe (dal Colombo) – inglese. Esabac techno -amministrazione, finanza e marketing, relazioni internazionali. Sezione RIM – commissari esterni: Biamonti Luciana (dal Colombo) – diritto; Caldirola Ilaria (dal Ruffini-Aicardi) – lingua e letteratura italiana; Di Vittori Sara(dal Cassini) – francese. Turismo. Sezione ITT- commissari esterni: Caldirola Ilaria (dal Ruffini-Aicardi) – lingua e letteratura italiana; Di Vittori Sara(dal Cassini) – seconda lingua comunitaria; Sorbera Carmela (dal Falcone) – geografia turistica.

RUFFINI – ARMA DI TAGGIA. I commissione presieduta da Maria Grazia Blanco (dal Ruffini di Imperia). Enogastronomia. Sezione A – commissari esterni: Maiano Gianna (dal Polo tecnologico imperiese) – lingua e letteratura italiana; Pavasili Gioacchina (dal Polo tecnologico imperiese) – diritto; Raele Maria Grazia (dal Polo tecnologico imperiese) – lingua inglese; commissari interni: Gaiaudi Walter – cucina; Folco Ornella – alimentazione; Molinari Stefania – matematica. Sezione B – commissari esterni: come sezione A; commissari interni: Fornari Claudia – cucina; Folco Ornella – alimentazione; Molinari Stefania – matematica. II commissione presieduta da Berlanda Paolo (dal Ruffini di Imperia). Enogastronomia. Sezione C – commissari esterni: Covino Silvana (dal Viesseux) – diritto; Oliva Marina (dal Ruffini) – lingua e letteratura italiana; Raele Fulvia (dal Ruffini) – lingua inglese; commissari interni: Guasco Bruno – cucina; Sola Alfredo – sala e vendita; Ghiglione Morena – alimentazione. I commissione presieduta da Giovanni Battista Siffredi (dal Vieusseux). Sala e vendita. Sezione AS – commissari esterni: Florio Antonio Rosaria (dal Ruffini) – diritto; Glorio Stefania (dal Viesseux) – lingua inglese; Gazzano Pietro (dal Polo tecnologico imperiese) – lingua e letteratura italiana; commissari interni: Revelli Livio – cucina; Rastelli Roberto – sala e vendita; Gatti Elvira – alimentazione. Sezione BS – commissari esterni: come sezione AS; commissari interni: Rastello Roberto – sala e vendita; Gatti Elvira – alimentazione; Gugliano Annamaria – matematica. I commissione presieduta da Belli Tizziana (dal Colombo). ITSI amministrazione, finanza e marketing art. sistemi informativi aziendali. Sezione SIA – commissari esterni: Comelli Sara (dal Fermi-Polo-Montale) – matematica; Odasso Laura (dal Marconi) – inglese; Natta Fulvia (dal Ruffini-Aicardi) – lingua e letteratura italiana. ITAF -amministrazione, finanza e marketing. Sezione AFMP – commissari esterni: Filippi Alessandro (dal Ruffini Aicardi) – diritto; Odasso Laura (dal Marconi) – inglese; Natta Fulvia (dal Ruffini-Aicardi) – lingua e letteratura italiana.

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO – SANREMO. I commissione presieduta da Maria Emma Faviere (Polo tecnologico imperiese). Turismo. Sezione AT – commissari esterni: Lorenzini Maria (dal Della Rovere) – seconda lingua comunitaria; Altemani Federico (dal Ruffini di Imperia) – lingua e letteratura italiana; Tonelli Liliana (dal Fossati) – geografia turistica; commissari interni: Cavallucci Alberto – discipline turistiche e aziendali; Sommella Enza – arte e territorio; Vetani Tiziana – inglese. Sezione BT – commissari esterni: come sezione AT; commissari interni: come sezione AT

AICARDI – SANREMO. I commissione presieduta da Giuliana Amoretti (dal Ruffini). Agraria. Sezione A – commissari esterni: Bico Gianluca (dal Giancardi-Galilei-Aicardi) – agronomia; Muratore Anna (dal Fermi-Polo-Montale) – lingua inglese; Saitta Ambra (dal Fermi-Polo-Montale) – lingua e letteratura italiana; commissari interni: Alberti Marco – economia agraria; Antonelli Francesa – valorizz. attivi. produttive legisl. di settore; Calvi Gabriella – matematica. Sezione B – commissari esterni: come sezione A; commissari interni: Alberto Marco; Molinari Pier Franco – economia agraria; Calvi Gabriella – matematica. Servizi socio sanitari – commissione in aggiornamento. Servizi commerciali – commissione in aggiornamento.

COLOMBO – SANREMO/TAGGIA. I commissione presieduta da Andrea Capano. Tecnico Economico Esabac techno -amministrazione, finanza e marketing . Sezione AFM5 – commissari esterni: Cipriano Antonietta (dal Viesseux) – diritto; De Caro Vincenza (dal Fermi-Polo-Montale) – lingua e letteratura italiana; Tumminello Domenico (dal Ruffini-Aicardi) – francese; commissari interni: Laigueglia Tania – storia (in francese); Testi Carla – inglese; Kovacz Zsuzsanna – economia aziendale. ITSI amministrazione, finanza e marketing art. sistemi informativi aziendali Sezione SIA – commissari esterni: De Caro Vincenza (dal Fermi-Polo-Montale) – lingua e letteratura italiana; Ferrero Laura (dal Fermi-Polo-Montale) – matematica; Lungone Marinella (dal Polo tecnologico imperiese) – inglese. . ITAF – amministrazione, finanza e marketing – commissione in aggiornamento.

MARCONI – SANREMO. I commissione presieduta da Mario Pallanca. ITTL informatica e telecomunicazioni articolazione “telecomunicazioni” Sezione CTL – commissari esterni: Fresia Franca (dal Polo tecnologico imperiese) – tecno.e progett.sistemi informatici telecomunicazioni ; Rasini Vittoria – inglese; Biga Emilia (dal Fermi-Polo-Montale) – lingua e letteratura italiana. Commissari interni: Corradi Fulvio – telecomunicazioni; Chiarastella Mario – sistemi e reti; Dipasquale Teresa– matematica.

FERMI– VENTIMIGLIA. III commissione presieduta da Maria Luisa Marinoni (dall’Amoretti). Tecnico Economico. ITAF – amministrazione, finanza e marketing. Sezione A – commissari esterni: Persico Carla (dal Colombo) – diritto; Zingaro Silvia (dal Ruffini) – lingua e letteratura italiana; Turbiani Ilaria (dal Cassini) – inglese; commissari interni: Di Lorenzo Maria Francesca – economia aziendale; Magri Marina – seconda lingua comunitaria; Noli Giovanni Antonio – economia politica. Turismo – commissione in aggiornamento. ITCA – costruzioni, ambiente e territorio – commissione in aggiornamento.

POLO – VENTIMIGLIA. III commissione presieduta da Maria Aicardi (dal Viesseux). Servizi commerciali. Sezione M – commissari esterni: Chiarini Lionella (dall’Amoretti) – inglese; Jacona Lucia (dal Ruffini-Aicardi) – lingua e letteratura italiana; Picone Silvia (dal Ruffini-Aicardi) – diritto ed economia; commissari interni: Alborno Silvia – seconda lingua straniera; Gallo Antonio – scienze motorie e sportive; Marani Luca – servizi commerciali. Sezione P – commissari esterni: come sezione M; commissari interni: come sezione M.

CALVI – IMPERIA. I commissione presieduta da Soldano Silvia (dal Cassini). Servizi commerciali. Sezione A – commissari esterni: Brontoladi Sandra (dal Ruffini-Aicardi) – inglese; Diani Mila (dal Ruffini-Aicardi) – lingua e letteratura italiana; Russo Natalina (dal Colombo) – diritto ed economia; commissari interni: Amoretti Caterina – comunicazione; Fratea Salvatore Vincenzo – servizi commerciali; Moraglia Manuela – seconda lingua straniera.



ISTITUTO TECNICO AGRARIO – IMPERIA. I commissione presieduta da Gaudenzi Fabrizio (dal Ruffini-Aicardi). ITGA agraria, agroalime. agroindustria art.”gestione dell’ambiente e territorio”. Sezione AGR – commissari esterni: Ambrosini Ilaria (dal Ruffini-Aicardi) – economia; Filia Mariarosa (dal Cassini) – inglese; Scoccia Sara (dal Ruffini-Aicardi) – lingua e letteratura italiana. ITCA – costruzioni, ambiente, territorio. Sezione CAT – commissari esterni: Balbo Ivana (dal Colombo) – topografia; Filia Mariarosa (dal Cassini) – inglese; Scoccia Sara (dal Ruffini-Aicardi) – lingua e letteratura italiana.



GALILEI – IMPERIA. I commissione presieduta da Anna Cristina Meinardi (dal Marconi). ITEC elettronica ed elettrotecnica articolazione “elettronica”. Sezione A – commissari esterni: Pizzileo Antonio (dal Marconi) – tecno.e progett.sistemi elettrici ed elettronici ; Minasso Caterina (dall’Amoretti) – inglese; Rotta Gentile Cavigioli Francesca (dal Colombo) – lingua e letteratura italiana. Commissari interni: Piana Angela – elettronica; Russo Paolo – sistemi automatici; Graneri Anna – matematica. ITTL informatica e telecomunicazioni articolazione “telecomunicazioni” Sezione B – commissari esterni:come sezione A; commissari interni: De Simone Nadia – matematica; Castellano Danilo – telecomunicazioni; Zanella Simone – sistemi e reti. I commissione presieduta da Luca Ronco (dal Marconi) ITCM chimica, materiali e biotecnologie articolazione “chimica e materiali”. Sezione C – commissari esterni: Puleo Gian Luifi (dal Marconi) – chimica; Scaglione Bianca (dal Colombo) -lettere; Sorbello Rosalia (dal Marconi) – inglese; commisari interni; Roncallo Giuseppe; Amato Rosaria, Brea Francesca

MARCONI IMPERIA. II commissione presieduta da Patrizia Dolzan. IPAE ma.as.te.opz “app.imp.serv.tecn.ind.li civili”(curv. elettrico/elettronico). Sezione CEN – commissari esterni: Iezzi Alessando – Tecno.elettri.elettro. automazione e applicazioni ; Iredale Vivien (dall’Amoretti) – inglese; De Carolis Marco (dal Ruffini Aicarsi) – lingua e letteratura italiana; commissari interni: Aicardi Isabella, Barricalla Laura, Faglioni Luigi. ITMM meccanica, meccatronica ed energia articolazione “meccanica e meccatronica” Sezione EM – commissari esterni: Mazzi Marco (Polo tecnologico imperiese) – sistemi e automazioni; Iredale Vivien (dall’Amoretti) – inglese; De Carolis Marco (dal Ruffini Aicarsi) – lingua e letteratura italiana; commissari interni: Spanò Gabriella, Ausilio Giuseppe, Barla Alessandro