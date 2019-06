Sanremo. La Sanremese calcio comunica di aver raggiunto l’accordo di massima, che verrà ratificato dopo il 1 luglio 2019, per assicurarsi le prestazioni sportive dell’attaccante Matteo Colombi per la prossima stagione.

Nato a Broni in provincia di Pavia il 13 giugno del 1994, Colombi è una punta centrale. Cresciuto nelle giovanili dell’Inter e del Torino, ha esordito in serie C con la maglia del Savona nel 2014/2015, e ha giocato anche con Torres, Oltrepovoghera, Maceratese, Piacenza e Albinoleffe.

Nella prima parte della stagione appena conclusa ha collezionato 18 presenze nell’Albinoleffe in C, poi da gennaio 2019 si è trasferito al Rezzato in D (12 presenze, 7 gol). Nel 2015/2016 in D con l’Oltrepovoghera ha segnato 15 reti in 20 partite.

«Arrivo a Sanremo con qualche mese di ritardo – dichiara Matteo Colombi – il direttore mi aveva già cercato a gennaio, ma avevo appena firmato col Rezzato. Sono una prima punta classica. Spero di fare bene perché conosco l’ambiente, i tifosi e la società, in quanto spesso vengo in vacanza da queste parti. Ho sentito telefonicamente anche il mister, nei prossimi giorni poi ci conosceremo di persona. Ho girato tante piazze, mi auguro che Sanremo sia quella giusta per arrivare in alto».