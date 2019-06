Bordighera. Manovre militari nei cieli della provincia. Hanno destato molta curiosità, stamane, i passaggi di alcuni elicotteri militari in formazione, ripresi anche in video poi diffusi sui social, in particolare sopra la città delle palme. Nelle immagini si vedono due tipi di elicotteri: uno a doppio rotore e altri a rotore singolo.

Nel primo caso, se si tratta di mezzi in dotazione alla Aves (Aviazione dell’Esercito), il velivolo è chiaramente un Boeing CH-47 Chinook, elicottero da trasporto di grosse dimensioni.

Per quanto riguarda quelli in volo in formazione, dotati di un unico rotore centrale, le possibilità (sempre nel caso di mezzi italiani) sono molteplici: A-129, A-109, AB-205, AB-206, AB-212, AB-412 e NH90. Ma vista la distanza dalla quale sono stati ripresi la risposta è difficile.

Su provenienza e direzione poi, anche qui rimane solo da fare ipotesi, tenendo conto che la più vicina base dell’Aves si trova a Venaria Reale in provincia di Torino.