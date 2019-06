Manca poco al Festival Nazionale Città di Sanremo Trofeo Amoretti e Gazzano

Sanremo. Stanno per chiudersi le iscrizioni al Festival Nazionale Città di Sanremo Trofeo Amoretti e Gazzano, chiudendo il tabellone a 32 coppie provenienti da tutto il nord Italia.

I 4 campi sono allestiti tra i bagni Italia, Morgana e Lido, zona Portosole Sanremo che già ieri hanno visto come protagonista in allenamento il big locale, ovvero Simone Parodi – ex nazionale italiana e tra i migliori schiacciatori in serie a indoor – che ha deciso di provare il beach volley in coppia con Francesco d’Auria.

Intanto dalla federazione sono arrivate le designazioni arbitrali per due coppie liguri e due coppie toscane mentre il super visore sarà Angelo Esposito di Genova.