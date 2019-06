Riva Ligure. Parte l’estate e l’amministrazione Giuffra, fresca di rielezione, con il coordinamento dell’assessore al Turismo Benza, ha già stilato il calendario manifestazioni di luglio.

Tra le date importanti si segnala quella d’esordio, il 6 luglio, con la serata danzante dell’Orchestra Casadei, dalle 22 in piazza Ughetto. Da non perdere anche, venerdì 12, “Miss Miluna Riva Ligure” inserito nel Concorso Nazionale Miss Italia 2019.

Non mancherà anche la Notte Bianca, in programma per sabato 20 nelle piazze cittadine, dal titolo “Rivalive la notte che vive”. Con luglio che volge al termine c’è anche una serata dedicata al popolarissimo sport di lotta made in USA: sabato 27 in piazza Ughetto alle 21.30 c’è “La Notte del Wrestling”.

Questi sono solo alcuni degli eventi previsti per il luglio rivese, ogni giorno ci sarà qualcosa per intrattenere turisti e residenti. Il Comune non ha pensato solo al divertimento estivo ma anche alla sicurezza. E’ aperto, in via Giardino 5, martedì e giovedì dalle 18 alle 20, un ambulatorio medico turistico della ASL1 imperiese.