Lo Yacht club Sanremo organizza il Campionato Europeo Irc

Sanremo. Va in scena, dal 25 al 29 giugno, il Campionato Europeo Irc. E’ organizzato dallo YC Sanremo.

E’ aperto a tutte le imbarcazioni in possesso di un certificato Irc 2019 Endorsed in corso di validità e con un Tcc superiore o uguale a 0.940. Durante l’evento saranno proposti vari percorsi, compresi quelli a bastone, prove costiere di coefficiente 1 e una prova inshore di coefficiente 2 a titolo indicativo tra le 10 e le 18 ore di durata. Il Comitato di Regata comunicherà il giorno della regata inshore e il suo tempo limite con apposito comunicato che sarà affisso nell’albo ufficiale entro le 19 del giorno precedente a quello in cui avrà effetto.

Il calcolo del tempo compensato sarà fatto secondo il sistema del tempo su tempo (time on time). Affinché sia valida la manifestazione, per le classi Irc, dovranno essere completate tre prove valide. Quando 5 prove saranno completate in una classe Irc, il punteggio di un’imbarcazione di questa classe sarà il totale dei punti di tutte le prove. Quando 6 o più prove saranno completate in una classe Irc, il punteggio di un’imbarcazione di questa classe sarà il totale dei suoi punti in tutte le prove meno il punteggio peggiore. Se il suo punteggio peggiore è ottenuto sulla grande prova costiera, sarà scartato solamente il 50% di questo punteggio. Sarà stabilita una classifica generale della classe Irc r una per tutte le classi considerando anche il numero di prove effettuate da ciascuna classe.

Alla fine della competizione è previsto un Trofeo del Sanremo European IRC Championship 2019 per ciascuna classe Irc e un Trofeo Speciale per il primo della classifica di tutte le classi, che riceverà il titolo di Campione d’Europa IRC 2019. Un premio al primo classificato Corinthian verrà assegnato al miglior classificato delle classi Irc 3 e Irc 4.

Il programma:

– domenica 23 giugno dalle 9– alle 18 perfezionamento iscrizioni e controlli di stazza

– lunedì 24 giugno dalle 9 alle 18 perfezionamento iscrizioni e controlli di stazza; alle 19.30 cerimonia di apertura

– martedì 25 giugno alle 9.30 Breafing; alle 12 segnale di avviso prima prova

– mercoledì 26 giugno regate

– giovedì 27 giugno regate

– venerdì 28 giugno regate; alle 20 cena equipaggi

– sabato 29 giugno regate; al termine delle regate cerimonia di premiazione.