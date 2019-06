Imperia. La mostra personale “Prospettive Verticali” di Serenella Sossi, tenutasi con successo lo scorso mese di maggio alla galleria Artender di Alassio (SV), viene ora presentata, rivista e ampliata, alla Salle Polyculturelle del Centre Culturel le bon accueil di Roquefort les Pins dal 28 giugno al 27 luglio prossimi.

Lo spazioso luogo espositivo di Roquefort offre la possibilità di riproporre le “prospettive verticali” che ben contraddistinguono l’espressione artistica di Serenella Sossi, arricchendo e modulando la mostra con un nuovo allestimento.

Restano le tematiche di base: aria, acqua, terra, fuoco, così ben valorizzate nell’installazione e presentazione ad Alassio della curatrice Francesca Bogliolo, arricchite, in questo nuovo contesto, da altre tematiche care all’artista come quella da lei denominata “catastrofi” e altre meno dure, come la luna e le gru o più di ricerca come i suoi lavori astratti in monocromo sui “bianchi” e i “neri”.

Ovviamente pitture e sculture dialogheranno tra loro, pur non mancando nell’installazione della mostra contrasti e contrapposizioni, anch’essi parte integrante della dialettica artistica dell’eclettica artista, che non teme esprimere gli stati d’animo del momento a volte cambiando e ricercando nuovi modi di espressione

Sarà presente anche l’intrigante installazione di “fiammiferi”, già molto apprezzata nelle versioni precedenti, qui, rinnovata e ampliata.

Inaugurazione: venerdì 28 giugno alle 18.30 presente l’artista.

La mostra, patrocinata dal Comune di Roquefort les Pins, paese immerso nel verde tra Villeneuve Loubet e Grasse, a pochi km da Nizza, si sviluppa nella grande e luminosa sala espositiva dell’enorme complesso culturale che comprende anche una ricca mediateca e una sala cinematografica.

Orari di apertura:

martedì 14-18

mercoledì 10-12 e 14-18

venerdì 14-18

sabato 10-16

Serenella Sossi sarà presente tutti i sabati dalle 12 alle 16, proponendo una “visita guidata” alle 14.30. Inoltre i venerdì pomeriggio su appuntamento (33 06 13729899 – 39 339 7347221).

Informazioni sulla mostra anche sul sito del Comune di Roquefort les Pins, vedi link:

http://ville-roquefort-les-pins.fr/articles/1634

(Nelle foto un’immagine dell’artista durante la recente mostra all’Artender e alcune delle opere che saranno esposte a Roquefort les Pins).